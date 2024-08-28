طارق حامد يقود تشكيل ضمك ضد الهلال في الدوري السعودي

يحتضن ملعب فيصل بن فهد، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره ضمك، في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل ضمك ضد الهلال كالتالي:-

حارس المرمى: فلورين نيتا.

خط الدفاع: نور الرشيدي- فاروق شافعي- عبدالقادر بدراني- داري.

خط الوسط: نيكولي- حبيب ديالو- طارق حامد.

خط الهجوم: كامانو- رمزي- نكودو.

تشكيل فريق ضمك

بينما جاء تشكيل الهلال أمام ضمك كالآتي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- روبن نيفيز- عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: محمد القحطاني- سالم الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل فريق الهلال

ويسعى فريق الهلال “حامل اللقب”، إلى مواصلة الانتصارات، والفوز للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز الزعيم في أولى مباراته أمام الأخدود، بنتيجة 3-0، بينما خسرضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد، مباراته الأولى أمام الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، لاعب الأهلي المصري الأسبق.

ويأتي الهلال المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق ضمك في المركز 13، بدون نقاط.

وتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع فريق ضمك، خلال 10 مباريات، حقق الزعيم 6 انتصارات، بينما فاز ضمك على الهلال، في مباراة وحيدة، وتعادل الفريقين في 3 مواجهات.

سجل فريق الهلال 18 هدفًا في شباك ضمك السعودي، بينما سجل الآخير 8 أهداف في مرمي الزعيم.

إقرأ أيضًا:

هداف الدوري السعودي 2024.. المنافسة تشتعل بعد هاتريك رونالدو

تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

أبرز الغيابات في قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بلماس بـ الدوري الإسباني

بقيادة رونالدو.. النصر يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي