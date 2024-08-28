تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ترغب جماهير كرة القدم حول العالم، عن معرفة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، المرتقبة هذا الموسم.

وتحظى بطولة كأس العالم للأندية، دائمًا بإقبال جماهير كبير، نظراً لأن الفرق المشاركة بها تكون من مختلف القارات.

لذلك، حرص "الموجز"، على الكشف عن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية خلال السطور الآتية.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس العالم للأندية بمسماها الجديد "إنتركونتننتال"، في الفترة من الأحد الموافق 22 من سبتمبر 2024، حتى يوم 18 ديسمبر من العام ذاته.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 6 فرق على رأسهم ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

وتضم قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية كل من:

ريال مدريد الإسباني، لأنه (بطل دوري أبطال أوروبا).

الأهلي، باعتباره (بطل دوري أبطال أفريقيا).

العين الإماراتي، بصفته (بطل دوري أبطال أسيا).

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كونه (بطل أوقيانوسيا).

باتشوكا المكسيكي، لأنه (بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية).

بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية “لم يتحدد بعد”.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025

ويأتي جدول موعد مباريات كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

مباراة الافتتاح: العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي / الأحد 22 سبتمبر 2024 / على ملعب العين.

الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند / الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 / على ستاد القاهرة.

باتشوكا المكسيكي ضد بطل أمريكا الجنوبية / الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

الفائز من المباراة الثانية ضد الثالثة / السبت 14 ديسمبر 2024.

النهائي: ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الخامسة / الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

مباريات كأس العالم للأندية 2025

الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي المصري، يعد أكثر الأندية خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 24 مباراة.

كما أنه ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للإنتصارات في البطولة العالمية بعد ريال مدريد الإسباني، بجانب أنه أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة في مونديال الأندية أيضاً.

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