موعد مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس إنتركونتيننتال 2025 رسميًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم الاثنين، موعد مباراة الأهلي الافتتاحية في بطولة كأس العالم للقارات للأندية 2025 “بطولة إنتركونتيننتال” في نسختها الأولى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، جدول مواعيد مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الأولى بعد إعادة تدشينها من جديد.

تغيير نظام كأس العالم للأندية

وكان فيفا قرر عودة بطولة كأس إنتركونتيننتال من جديد في العام الجاري، والتي ستجمع الأندية أبطال القارات، وجاء ذلك بعد تحديث نظام بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بداية من النسخة المقبلة بمشاركة 32 ناديًا على أن تقام كل 5 سنوات.

وستلعب بطولة كأس العالم للأندية بنظام المجموعتين، بمشاركة الأهلي والأندية أبطال القارات في آخر 5 سنوات.

الأهلي

الأندية المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الأولى

ويشارك في نسخة بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الأولى المقبلة كل من…

ريال مدريد الإسباني- بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي - بطل دوري أبطال أفريقيا

العين الإماراتي - بطل دوري أبطال أسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية

باتشوكا المكسيكي - بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية

موعد مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للقارات بطولة إنتركونتيننتال

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، يرصد الموجز موعد مباراة الأهلي الأولى.. فإنه من المقرر أن يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننتال يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، ليلتقي مع الفائز من مباراة العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي

جدول مباريات كأس العالم للقارات للأندية 2025

مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للقارات للأندية 2025

وتأتي مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للقارات للأندية في نسختها المقبلة كالآتي…

الأحد 22 سبتمبر 2024

1- العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي - على ملعب العين

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

2- الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند - على ستاد القاهرة

الأربعاء 11 ديسمبر 2024

3- باتشوكا المكسيكي ضد بطل أمريكا الجنوبية

السبت 14 ديسمبر 2024

4- الفائز من المباراة الثانية ضد الثالثة

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

5- ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الخامسة

اقرأ أيضًا.. القصة الكاملة لأزمة مترجم كولر وكواليس مثيرة في رحيله عن الأهلي

الأهلي ضد الزمالك.. موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024 والقنوات الناقلة