الاتحاد يغلق ملف صفقة ساديو ماني ويفاضل بين برازيلي وإيطالي

كشفت تقارير صحفية سعودية ، أن نادى اتحاد جدة السعودي، لم يعد يرغب في ضم السنغالي ساديو ماني، الجناح الأيسر لنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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الاتحاد يرغب في التعاقد مع جناح أجنبي مواليد 2003

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي الاتحاد يهتم حاليًا في التعاقد مع جناح أجنبي، شاب من مواليد 2003، لتمثيل الفريق الأول فى الدورى السعودى، ويحق لكل فريق تسجيل 10 لاعبين أجانب، اثنان منهم من مواليد 2003.

ساديو ماني

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد السعودي يفاضل النادي بين جناحين تحت 21 عامًا، أحدهما برازيلي والآخر إيطالي، يجيد كلاهما أيضًا اللعب في مركز صانع الألعاب دون الكشف عن أسميهما، وقد ينضم إليهما مرشحين آخرين.

وأضافت الرياضية، أن اتحاد جدة بدأ فى البحث عن بدائل، بعدما تم استبعاد ساديو ماني من حسابات النادي على سبيل الإعارة.

وتابعت أنه لا زال التواصل قائم بين الناديين، بشأن نجم النصر، لكن المصادر أكدت صعوبة الصفقة واستبعدت إتمامها، لرفض اللاعب الرحيل بتلك الطريقة عن النصر.

كما يرغب الاتحاد في ضم عدد من المدافعين الأجانب، فوق السن، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

وحقق فريق الاتحاد، فوزًا قاتلاً على مضيفه الخلود، في الوقت القاتل، الدقيقة 94، بنتيجة 1-0، عن طريق الجزائري حسام عوار،على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد ثلاث نقاط.

أرقام ساديو ماني مع النصر السعودي

انضم السنغالي ساديو ماني، إلى صفوف نادي النصر السعودي، أغسطس 2023، شارك في 49 مباراة، سجل 19هدفًا، وصنع 12 هدفًا.

ويأتي فريق النصر في المركز العاشر، بعد تعادله مع فريق الرائد، بنتيجة 1-1، خلال منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

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