موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة في تصفيات إفريقيا 2025

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم المصرية والأفريقية، عن موعد مباراة منتخب مصر الأولى في تصفيات كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

ويقدم الموجز لمتابعيه كل ما يخص مباراة منتخب مصر المقبلة ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم أفريقيا..

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية 2025.

وستنطلق أحداث المباراة بين منتخب مصر الأول ونظيره كاب فيردي، مساء يوم الجمعة بعد المقبل، الموافق 6 من شهر سبتمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ستنقل مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع البطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

في خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

في خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

في خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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