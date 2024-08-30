‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في كأس مصر والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم الجمعة، نهائي كأس مصر في نسختها الجارية 2023-2024، في لقاء ناري سيجمع بين بيراميدز ونظيره زد أف سي.

وينتظر عشاق وجماهير كرة القدم، على مدار اليوم الجمعة عددًا من المباريات النارية، والتي يأتي على رأسها نهائي كأس مصر، والتي يرصدها الموجز لمتابعيه في السطور التالية.

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وسيحسم مساء اليوم الجمعة بطل كأس مصر رسميًا، بعد وصول بيراميدز ونظيره زد إلى النهائي

بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

في تمام الساعة 9:00 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيزيا ضد تورينو – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان ضد أتالانتا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

يونيون برلين ضد سانت باولي - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد ستراسبورج - 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

موريرينسي ضد بنفيكا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

لوتون تاون ضد كوينز بارك رينجرز - 10:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

فنربخشة ضد ألانيا سبور - 9:00 مساء

فنربخشة التركي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الهولندي

فالفيك ضد ألكمار - 9:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البلجيكي

جينك ضد فيسترلو - 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الدفاع الحسني الجديدي ضد الشباب الرياضي السالمي - 7:00 مساء

شباب المحمدية ضد الجيش الملكي - 9:00 مساء

الاتحاد التوركي ضد الفتح الرباطي - 11:00 مساء

المغرب الفاسي ضد الوداد البيضاوي - 11:00 مساء

مواعيد مباريات كأس قطر

الريان ضد الشحانية - 6:30 مساء

الدحيل ضد قطر - 8:30 مساء

العربي ضد الأهلي - 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

خورفكان ضد الوحدة - 4:55 عصرًا

البطائح ضد العين - 4:55 عصرًا

عجمان ضد شباب الأهلي - 7:30 مساء

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