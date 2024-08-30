جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-8-2024 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس مصر

تقام على مدار اليوم الجمعة، مباراة نهائي كأس مصر 2023-2024 في نسخته الجارية، والتي ستجمع بين فريقي بيراميدز ضد زد أف سي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-8-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم

وتقام على مدار اليوم الجمعة عددًا من المباريات النارية، والتي يأتي على رأسها نهائي كأس مصر، والتي يرصدها الموجز لمتابعيه في السطور التالية.

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وسيحسم مساء اليوم الجمعة بطل كأس مصر رسميًا، بعد وصول بيراميدز ونظيره زد إلى النهائي

بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

9:00 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيسيا ضد تورينو - 7:30 مساء

إنتر ميلان ضد أتلانتا - 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين ضد سانت باولي - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد ستراسبورج - 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

موريرينسي ضد بنفيكا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

لوتون تاون ضد كوينز بارك رينجرز - 10:00 مساء

لوتون تاون

مواعيد مباريات الدوري التركي

فنربخشة ضد ألانيا سبور - 9:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

فالفيك ضد ألكمار - 9:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

جينك ضد فيسترلو - 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الدفاع الحسني الجديدي ضد الشباب الرياضي السالمي - 7:00 مساء

شباب المحمدية ضد الجيش الملكي - 9:00 مساء

الاتحاد التوركي ضد الفتح الرباطي - 11:00 مساء

المغرب الفاسي ضد الوداد البيضاوي - 11:00 مساء

مواعيد مباريات كأس قطر

الريان ضد الشحانية - 6:30 مساء

الدحيل ضد قطر - 8:30 مساء

العربي ضد الأهلي - 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

خورفكان ضد الوحدة 4:55 عصرًا

البطائح ضد العين - 4:55 عصرًا

عجمان ضد شباب الأهلي - 7:30 مسا

القنوات الناقلة مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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