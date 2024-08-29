الزمالك يعلن فسخ عقد لاعبه ورحيله رسميًا عن الفريق

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، رحيل محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ تعاقده مع الفريق.

الزمالك يعلن رحيل روقا رسميًا عن الفريق

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله رحيل محمد أشرف روقا نجم الفريق رسميًا.

وقال الزمالك في بيانه: "قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به".

وأضاف الزمالك في بيانه: "وأوضح مدير الكرة بالنادي أن عقد "روقا" مع الزمالك كان لمدة ثلاثة مواسم، ويتضمن بنداً بمنح النادي أحقية إنهاء العقد بعد الموسم الثاني".

وتابع بيان القلعة البيضاء: "وأضاف عبد الواحد السيد أنه تم إخطار اللاعب بعدم استمراره مع الفريق للموسم الثالث، وتم منح "روقا" الاستغناء الخاص به ليرحل رسمياً عن نادي الزمالك".

واختتم:" ووجه مدير الكرة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي والمجهودات التي قدمها للزمالك خلال فترة تواجده مع الفريق الأبيض".

أرقام روقا مع الزمالك بعد رحيله

ويرصد الموجز لمتابعيه في السطور التالية، أرقام محمد أشرف روقا نجم نادي الزمالك، بعد رحيله رسميًا..

خاض روقا مع نادي الزمالك 124 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، وحصل على 14 بطاقة صفراء.

ولعب روقا مع الزمالك 90 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، 13 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، و5 مباريات في كأس الكونفدرالية

الزمالك

الزمالك يستأنف تدريبات تحت قيادة جوميز

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة لمدة 20 دقيقة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون، ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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