زيزو يحسم مصير مستقبله مع الزمالك رسميًا.. بيان ناري

حسم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، مصير مستقبله مع القلعة البيضاء بشكل رسمي، وذلك في بيان رسمي نشره مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024.

ترددت العديد من الأنباء في الفترة الماضية، بأن أحمد سيد زيزو اقترب من الرحيل عن نادي الزمالك.

وأفادت التقارير، بأن زيز تلقى العديد من العروض الخارجية المغرية، كما أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف.

الجدل يكثر حول مستقبل زيزو مع الزمالك

وازداد الجدل حول مستقبل زيزو مع الزمالك، خاصة بعد العروض الضخم المقدم من نادي نيوم السعودي، والذي بلغ 5 مليون دولار.

ولكن تمسك مسؤولو الزمالك، باللاعب، كما أنهم كثفوا جهودهم للحفاظ عليه في الموسم الجديد.

وبالفعل، نجح نادي الزمالك في ذلك، وأعلن اللاعب استمراره مع الأبيض في الموسم الجديد، من خلال بيان ناري صرح به، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

زيزو يعلن استمراره مع الزمالك في بيان رسمي

وكتب زيزو في بيانه: "الزمالك أكثر من مجرد نادي، الزمالك عائلة كبيرة".

وأضاف: "أنا سأستمر هنا ليس لأي شيء ولكن لأجلكم الجماهير التي تجعل كل مباراة مميزة دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معا يدا بيد".

واختتم: ""في أي لحظة صعبة يزداد حبي وولائي لنادي الزمالك لنواصل هذة الرحلة معا يدا بيد شكرا لكم على ثقتكم بي".

بيان زيزو

علماً بأن عقد زيزو مع الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم، وذلك في حال عدم تجديد عقده مع الأبيض.

والجدير بالذكر، أن اللاعب صاحب الـ 28 عاما، خاض 229 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 63.

ويستعد اللاعب في الوقت الحالي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الحالي، لخوض مباراتي كامب فيردي، وبتسوانا، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر 2024، على أن يتواجه مع بتسوانا يوم 10 من الشهر ذاته.

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