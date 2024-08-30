الشباب يفوز على الخليج بهدف نظيف في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فوزًا هامًا، على نظيره الخليج، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة، بنتيجة 1-0، لصالح فريق الشباب، عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب خط وسط الشباب، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الشباب، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد نادى الخليج في المركز 11 في الترتيب، برصيد ثلاث نقاط أيضًا.

وجاء تشكيل الشباب أمام الخليج كالآتي:

حراسة المرمى: كيم كونج سو.

خط الدفاع: حسين الصبيانى، ويسلي هوديت، جوستافو كويلار، متعب الحربي.

خط الوسط: فهد المولد، ماجد كنبة، كريستان جوانكا، جاك بونافينتورا.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، هارون كمارا.

فيما ضم تشكيل الخليج كل من:-

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله الفهد - بيدرو ربيوتشو - سعيد آل حمسل.

خط الوسط: خالد ناري - خالد السمبري- منصور حمزي - فابيو مارتينز.

خط الهجوم: محمد شريف - صالح أبو الشامات.

فريق الشباب

حقق فريق الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، الفوز على نظيره فريق ضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد.

بينما خسر الشباب، من فريق الاتفاق، بنتيجة 0-1،على استاد الأمير خالد بن سلطان، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

عقب انتهار اليوم الثالت من منافسات الجولة الثانية، يأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:-

الهلال - 6 نقاط. القادسية - 6 نقاط. الاتحاد - 6 نقاط. الاتفاق - 6 نقاط. النصر - 4 نقاط. الرياض - 4 نقاط. الوحدة - 4 نقاط. الأهلي - 3 نقاط. التعاون - 3 نقاط. الشباب - 3 نقاط. الخليج - 3 نقاط. الفتح - 3 نقاط. الرائد - نقطة واحدة. ضمك - بدون نقاط. العروبة - بدون نقاط. الخلود - بدون نقاط. الفيحاء- بدون نقاط. الأخدود- بدون نقاط.

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