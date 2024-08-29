الزمالك يحسم موقف أحمد سيد زيزو من الاحتراف في بيان ناري

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الخميس، بيانًا حاسمًا لحسم موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعرض الموجز بيان الزمالك بشأن موقف زيزو…

بيان حاسم من نادي الزمالك بشأن رحيل زيزو

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي عن زيزو: “يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تماماً واجبه تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التتويج فى كل البطولات”.

وأضاف نادي الزمالك في بيانه: "يثمن المجلس مشاعر ورغبة الكابتن أحمد مصطفى "زيزو" في الاستمرار مع الفريق، والتى توافقت مع توجه الإدارة ومطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".

الزمالك يعلن استمرار زيزو ويرفض رحيله

وتابع: “وفي هذا السياق يلزم التوضيح أن النادي تلقى عرضاً لانتقال اللاعب بشكل نهائي، وتمت دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية بالاشتراك مع اللاعب فى إطار من الاحترافية والاحترام المتبادل والموازنة بين كافة الاعتبارات وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق فضلا عن مراعاة رغبة اللاعب وكذلك العوائد الماليه والفنية للعرض، وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على اللاعب هو الاختيار الأنسب”.

وأردف الزمالك: "تؤكد إدارة النادي بشكل حاسم وقاطع وبدون مواربه استمرار التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على مصالح كل الأطراف، لاسيما وأن "زيزو" من العناصر الأساسية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وأخيراً نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محبى النادى لاستعادة مكانته التي تليق به".

الزمالك

زيزو يعلن استمراره مع الزمالك في بيان رسمي

وكتب زيزو في بيانه: "الزمالك أكثر من مجرد نادي، الزمالك عائلة كبيرة، أنا سأستمر هنا ليس لأي شيء ولكن لأجلكم الجماهير التي تجعل كل مباراة مميزة دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معا يدا بيد".

واختتم: "في أي لحظة صعبة يزداد حبي وولائي لنادي الزمالك لنواصل هذة الرحلة معا يدا بيد شكرا لكم على ثقتكم بي".

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