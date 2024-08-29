بمشاركة ديانج.. الرياض يهزم الخلود بثلاثية في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الفوزعلى نظيره الخلود، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

أهداف مباراة الرياض والخلود

انتهت المبارة بين فريقي الرياض والخلود، بنتيجة 3-1، وجاء الهدف الأول لفريق الرياض بنيران صديقة، عن طريق اللاعب محمد جحفلي، مدافع فريق الخلود، في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الاسباني أليكس كولادو، لاعب خط وسط الخلود، هدف التعادل، في الدقيقة 51.

وجاء الهدف الثاني لفريق الرياض، عن طريق إبراهيم بايش، لاعب خط وسط الفريق، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وسجل محمد صالح العقل، لاعب خط وسط الرياض، الهدف الثالث، في الوقت القاتل 5+90، لتنتهي المباراة بفوز الرياض على الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الرياض والخلود

وجاء تشكيل الرياض أمام الخلود كالتالي:-

حراسة المرمى: ميلان بورغان.

خط الدفاع: عبدالإله الخيبري - أحمد عيسري - مرزوق تمبكتي - يزيد البكر.

خط الوسط: لوكاس كال - أنطونيو توزي - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: فايز سليماني - بيرنارد مينساه - محمد كوناتيه

فيما ضم تشكيل الخلود أمام الرياض كل من:

حراسة المرمى: غروهي.

خط الدفاع: عبدالله الهوساوي - محمد جحفلي - ويليام.

خط الوسط: نوربرت جيومبر - حمدان الشمرانس - اليوم ديانق - عبدالرحمن السفري.

خط الهجوم: اليكس - ميزياني ماوليدا - جاكسون مونيكا.

وكان فريق الرياض تعادل مع نظيره الوحدة، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الموسم الجديد بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

بينما خسر فريق الخلود، من الاتحاد، في الوقت القاتل من المباراة، بالدقيقة 94، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله.

يحتل الرياض في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الخلودد في المركز 15 بدون نقاط.

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