زد يخطف الفوز من الإسماعيلي ويتأهل إلى نهائي كأس مصر.. ريمونتادا مثيرة

نجح فريق نادي زد في خطف الفوز من نظيره الإسماعيلي، خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس مصر.

شهدت منافسات نصف نهائي كأس مصر بالنسخة الحالية، مواجهة نارية بين الإسماعيلي ونادي زد.

وتواجه فريق الإسماعيلي مع نادي زد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، في مباراة حاسمة من البطولة المصرية الأقدم.

نادي زد ينتصر على الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر

واقتنص نادي زد، فوزاً ثميناً بهدف دون رد من الإسماعيلي في هذا اللقاء المثير، الذي أقيم على ملعب الدراويش.

وأحرز اللاعب ليوناردو بارتولوميو كامون، هدف فوز فريقه زد في الدقيقة 15 من عمر هذه المواجهة.

الإسماعيلي ونادي زد

بناء على ذلك، تأهل نادي زد لأول مرة إلى نهائي كأس مصر، بينما ودع الإسماعيلي البطولة من دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يقابل نادي زد، الفائز من مباراة بيراميدز والمصري في نهائي البطولة.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد

الجدير بالذكر، أن الإسماعيلي خاض هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد عبد السميع - عمر الساعي - نادر فرج.

الهجوم: مروان حمدي - خالد النبريص.

وضمت مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كل من عبد الله جمال، حسن صابر، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، عمر القط، عبد الرحمن (كتكوت)، محمد خطار، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري.

تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلي

بينما ضم تشكيل زد أمام الإسماعيلي كل من، علي لطفي، أحمد عاطف (قطة)، مصطفى العش، ليوماردو كاموني، عبد الرحمن البانوبي، محمد أشرف، مصطفى سعد (ميسي)، محمد إسماعيل قطب، بيتر موتوموسي، علي جمال، ماتا ماجاسا.

وجلس على مقاعد بدلاء فريق نادي زد، رشيد أحمد، أحمد إبراهيم الصغيري، عمرو حسام عبد الواحد، عبد الله مجدي عبد العظيم، مصطفى زيكو، شاد حسين، أحمد سدي عبد النبي، إسلام إسماعيل عبد اللاه، مصطفى عادل.

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