التشكيل الرسمي لـ مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

تم الكشف عن التشكيل الرسمي لـ مباراة بيراميدز وزد، التي تجمع بينهما في بطولة نهائي كأس مصر بنسخته الماضية لموسم 2023-2024، والتي يترقبها الجماهير المصرية، من أجل معرفة المتوج باللقب المحلي الأقدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ونادي زد، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس مصر المرتقبة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وينشر لكم “الموجز”، خلال السطور الآتية، التشكيل الرسمي لـ مباراة بيراميدز وزد اليوم.

تشكيل بيراميدز أمام زد في نهائي كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق السماوي عن تشكيل بيراميدز الرسمي أمام زد في نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

الهجوم: فيستون ماييلي.

بدلاء بيراميدز أمام نادي زد في نهائي كأس مصر

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

بيرميدز وزد

تشكيل زد أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

على الجانب الآخر، كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني الفني لفريق زد، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز اليوم.

وجاء تشكيل زد أمام بيراميدز، في نهائي كأس مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – محمد أشرف.

الوسط: أحمد عاطف «قطة» – بيتر موتوموسي - معط ماجاسا.

خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي.

بدلاء زد أمام بيراميدز

ويجلس على مقاعد بدلاء نادي زد كل من: عمرو حسام - محمد رضا – مصطفى عادل «كاجو» – إسلام عبد اللاه – عبد الله مجدي – ديلسون كاموني – أحمد الصغيري – مصطفى سعد – رشيد أحمد.

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