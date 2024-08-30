يبحث عشاق وجماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لـ نهائي كأس مصر في نسخته الجارية، والتي ستجمع بين بيراميدز ونظيره زد أف سي مساء اليوم الجمعة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية لمتابعيه، كافة التفاصيل التي تخص مباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة..

موعد مباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

ستنطلق مباراة بيراميدز ضد نظيره زد أف سي في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، في المواجهة النارية التي سيستضيفها استاد الجيش في برج العرب بـ الأسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته الجارية 2023-2024، لحسم اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

ستنقل مباراة بيراميدز ضد زد في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات البطولات والمسابقات المحلية.

تردد أون تايم سبورتس على العرب سات

ويمكن استقبال قناة أون تايم سبورتس على التردد الآتي.. حيث يمكن استقبالها على مختلف الأقمار الصناعية المختلفة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد أون تايم سبورتس على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

بيراميدز

معلق مباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

أعلن محمد الكواليني تعليقه على أحداث مباراة بيراميدز ضد زد أف سي مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر، بعدما أسندت إليه، الشركة المتحدة المالكة لقناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي مهمة التعليق على اللقاء

حكام مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

وجاء طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز ضد زد أف سي كالآتي:

حكم الساحة: أحمد الغندور.

مساعد أول: محمود أبو الرجال.

مساعد ثان: سمير جمال.

حكم رابع: محمود ناجي.

حكم تقنية الفيديو "الفار": محمود بسيوني.

مساعد أول حكم الفيديو: محمد يوسف.

مساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو : أسامة السيد.

حكم تقنية الفيديو مساعد احتياطي: شريف عبد الله.

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