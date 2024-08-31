محمد صلاح يتحدث عن موقعة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تحدث الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول المحترف في صفوف ليفربول، عن موقعة الفريق المقبلة ضد مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

وسيخوض ليفربول مباراة قوية ضد مانشستر يونايتد، مساء غد الأحد في ختام لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات محمد صلاح اليوم السبت قبل موقعة مانشستر يونايتد..

تصريحات محمد صلاح عن موقعة مانشستر يونايتد

وتحدث محمد صلاح في تصريحاته عن مباراة القمة بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز:" مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد هامة بالنسبة للجماهير وأنا أعرف ذلك، لكنني أحاول ألا أضع نفسي تحت الضغط".

واستمر محمد صلاح حديثه: "أحب تسجيل الأهداف بكل تأكيد، لكن الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز وهو ما أركز عليه دائمًا داخل أرضية الملعب".

محمد صلاح يكشف عن التطور في مسيرته مع ليفربول

وأضاف محمد صلاح في تصريحاته: "على مدار 7 سنوات مع ليفربول نضجت كثيرًا سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها، تأقلمت على الوضع في المدينة وكذلك على الفريق والجماهير".

وواصل محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول: "حينما تصل للفريق في عمر صغير تقودك الطموحات وتبذل جهد مضاعف، لكن مع مرور الوقت تصبح أكثر نضجًا في التحكم في مجهودك وإفادتك للفريق".

واختتم محمد صلاح تصريحاته: "مع مرور الوقت تجد نفسك قد تعرضت للموقف داخل أرضية الملعب وخارجه أكثر من 100 مرة وهو ما يجعلك تكتسب الخبرات".

محمد صلاح - ليفربول

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد القادمة في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وسوف يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد، والمقرر خوضها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الأحد في القمة التاريخية بين الفريقين,

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