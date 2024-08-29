محمد صلاح يحبط الزمالك ويكشف سر احتفاله بـ القوس والسهم

حسم الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الجدل حول استخدامه احتفال نادي الزمالك الشهير، بعد تسجيله هدفًا في شباك إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستخدم محمد صلاح احتفال القوس والسهم، وهو ما أثار الجدل حولها، بعدما ربطه البعض باحتفال نادي الزمالك وانتماء الفرعون المصري للقلعة البيضاء.

ويرصد الموجز أبرز تصريحات محمد صلاح اليوم من حواره مع شبكة سكاي سبورتس..

سر احتفال محمد صلاح بـ رمز الزمالك الشهير

وقال الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “سكاي سبورتس" : “كنت أشاهد نهائي بطولة UFC للمصارعة وأعجبت بطريقة احتفال الفائز بتلك الطريقة”.

وأضاف نجم منتخب مصر: “كذلك حضارتنا المصرية القديمة بها العديد من النقوش والرسومات على جدران المعابد والأهرامات التي تعبر عن هذه الطريقة”.

محمد صلاح يتحدث عن موقعة مانشستر يونايتد

وقال محمد صلاح عن موقعة مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها مساء الأحد المقبل:" متحمس رغم أن المواجهة أمام مانشستر يونايتد تأتي في وقت مبكر من الموسم. عادة لا نلعب معهم في وقت مبكر، إنها مباراة كبيرة ونحن مستعدون لها بالفعل".

وأضاف: "التركيز في مثل هذه المباراة الكبيرة هو الشيء الأهم. من أجل مساعدة الفريق للفوز بكل جهدي، لا أركز على أرقام قياسية، لكنني أتدرب بقوة كما أفعل دائمًا".

محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح يكشف الفارق بين كلوب وسلوت

وتحدث محمد صلاح عن الاختلاف بين يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق وأرني سلوت خليفته: “لأننا كنا معًا لمدة 7 سنوات، المدرب قرر الرحيل وأتى مدرب جديد. جميعنا متحمسون ونريد أن نقدم كل شيء من أجل الفريق”.

وواصل الفرعون: “هناك أسلوب جديد الآن، المدرب يريد دائمًا الاستحواذ على الكرة، ويطلب منا في الكثير من الأحيان الضغط والاستحواذ على اللعبة”.

واختتم محمد صلاح في تصريحاته: “بعض الأوقات يطلب منا التهدئة، ولكن هذا جزء من الخطة، ونعم، هذا فرق كبير عن خطة كلوب”.

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