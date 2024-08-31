موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم، عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسختها الحالية والقنوات الناقلة لها.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، دائماً ما يكون لها طابع خاص لدى الجماهير حول العالم.

وينشر "الموجز"، لمتابعيه الكرام، موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي المرتقبة والقنوات الناقلة لها.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي، سيكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، على أن تنطلق صافرتها تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، هي شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، القطرية كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 H

-Premier Sports 1 H

-beIN Sports HD 1 Englis

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة تحديداً على قناة beIN Sports Premium 1، بصوت المعلق الرياضي المخضرم حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

محمد صلاح - ليفربول

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو.

الهجوم: يوشوا زيركسي - برونو فيرنانديش - أماد ديالو - ماركوس راشفورد.

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