جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الثالثة

ستبدأ منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري بداية من غد السبت، لتقام على مدار غد وبعد غد

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وترتيب المسابقة والهدافين….

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

السبت 31 - 8 - 2024

2:30 عصرًا - أرسنال ضد برايتون

5:00 عصرًا - نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون

5:00 عصرًا - ليستر سيتي ضد أستون فيلا

5:00 عصرًا - إيبسويتش تاون ضد فولهام

5:00 عصرًا - برينتفورد ضد ساوثهامبتون

5:00 عصرًا - إيفرتون ضد بورنموث

7:30 مساء - وست هام ضد مانشستر سيتي

الأحد 1 - 9 - 2024

3:30 عصرًا - تشيلسي ضد كريستال بالاس

3:30 عصرًا - نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام

6:00 مساء - مانشستر يونايتد ضد ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل الجولة الثالثة

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- توتنهام - 4 نقاط.

6- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

7- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

8- تشيلسي - 3 نقاط

9- وست هام - 3 نقاط.

10- فولهام - 3 نقاط

11- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

12- أستون فيلا - 3 نقاط

13- برينتفورد - 3 نقاط .

14- بورنموث - نقطة واحدة.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة

16- ساوثهامتون - بدون نقاط

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط

18- كريستال بالاس - بدون نقاط

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

ليفربول - الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة

1. إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 4 أهداف

2. نوني مادويكي - تشيلسي - 3 أهداف

3. محمد صلاح - ليفربول - هدفان

3. داني ويلبيك - برايتون - هدفان

3. سون هيونج مين - توتنهام - هدفان

4. كاي هافيرتز - ارسنال - هدف

4. كول بالمر - تشيلسي - هدف

4. كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - هدف

4. لويس دياز - ليفربول - هدف

4. نيكولاس جاكسون - تشيلسي - هدف.

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