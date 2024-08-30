مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز قبل انطلاقها

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم مساء غدا السبت، بعدما انتهت أحداث الجولة الثالثة مساء أمس الخميس، مع تعثر جديد لـ ريال مدريد حامل اللقب، ليبدا مسلسل فقد النقاط مبكرًا في الموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، واصل برشلونة الغريم التقليدي لـ ريال مدريد، تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما حصد 9 نقاط بالعلامة الكاملة حتى الآن، ليكشر عن أنيابه ورغبته في استعادة درع المسابقة.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي انطلق منتصف أغسطس الجاري.

جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني

وستنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز في موسمه الجاري 2024-2025، مساء غد السبت، والتي سوف تستمر حتى مساء الأحد المقبل، وستشهد على مواجهات نارية ومثيرة نرصدها فيما يلي.

السبت 31 - 8 - 2024

برشلونة ضد بلد الوليد - في تمام الساعة 6:00 مساء

أتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مدريد - في تمام الساعة 8:00 مساء

إسبانيول ضد رايو فاليكانو - في تمام الساعة 8:15 مساء

ليجانيز ضد ريال مايوركا - في تمام الساعة 10:30 مساء

فالنسيا ضد فياريال - في تمام الساعة 10:30 مساء

الأحد 1 - 9 - 2024

ديبورتيفو ألافيس ضد لاس بالماس - في تمام الساعة 6:00 مساء

أوساسونا ضد سلتا فيجو - في تمام الساعة 6:00 مساء

إشبيلية ضد جيرونا - في تمام الساعة 8:00 مساء

خيتافي ضد ريال سوسيداد - في تمام الساعة 8:15 مساء

ريال مدريد ضد ريال بيتيس - في تمام الساعة 10:30 مساء

ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز في موسم الجاري، برصيد 3 نقاط، ويلاحقه كل من..

2- أرنو دانجوما - فياريال - 2

2- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2

2- خوان كروز - ليجانيس - 2

2- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 2

2- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو - 2

2- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد - 2

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