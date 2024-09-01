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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية

ليفربول - الدوري
ليفربول - الدوري الإنجليزي

تقام على مدار اليوم الأحد، منافسات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الملاعب والدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويرصد الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم التي يأتي على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام – 3.30 مساء - beIN Sports HD 1 

تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي – 3.30 مساء - beIN Sports HD 2 

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي – 6 مساء - beIN Sports HD 1 

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-9-2024 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

فيورنتينا ضد مونزا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1 

جنوى ضد هيلاس فيرونا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2 

يوفنتوس ضد روما – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1 

أودينيزي ضد كومو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

هايدنهايم ضد أوجسبورج – 4.30 مساء 

بايرن ميونخ ضد فرايبورج – 6.30 مساء - beIN Sports HD 5 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

ديبورتيفو ألافيس ضد لاس بالماس – 6 مساء - beIN Sports HD 3 

أوساسونا ضد سيلتا فيجو – 6 مساء – beIN Sports HD 2 

إشبيلية ضد جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 4 

خيتافي ضد ريال سوسيداد – 8.15 مساء - beIN Sports HD 2 

ريال مدريد ضد ريال بيتيس – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3 

ريال مدريد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

موناكو ضد لانس – 4 مساء 

ستاد ريمس ضد رين – 6 مساء 

أنجيه ضد نيس – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1 

لوهافر ضد أوكسير – 6 مساء 

ليل ضد باريس سان جيرمان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري التركي 

ايوبسبور ضد طرابزون سبور – 7.15 مساء 

إسطنبول باشاك شهير ضد انطاليا سبور – 7.15 مساء 

بشكتاش ضد سيفاس سبور – 9.45 مساء 

هاتاي سبور ضد سامسون سبور – 9.45 مساء

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