بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية
تقام على مدار اليوم الأحد، منافسات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الملاعب والدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ويرصد الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم التي يأتي على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام – 3.30 مساء - beIN Sports HD 1
تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي – 3.30 مساء - beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي – 6 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا ضد مونزا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
جنوى ضد هيلاس فيرونا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2
يوفنتوس ضد روما – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
أودينيزي ضد كومو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم ضد أوجسبورج – 4.30 مساء
بايرن ميونخ ضد فرايبورج – 6.30 مساء - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس ضد لاس بالماس – 6 مساء - beIN Sports HD 3
أوساسونا ضد سيلتا فيجو – 6 مساء – beIN Sports HD 2
إشبيلية ضد جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 4
خيتافي ضد ريال سوسيداد – 8.15 مساء - beIN Sports HD 2
ريال مدريد ضد ريال بيتيس – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو ضد لانس – 4 مساء
ستاد ريمس ضد رين – 6 مساء
أنجيه ضد نيس – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
لوهافر ضد أوكسير – 6 مساء
ليل ضد باريس سان جيرمان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
ايوبسبور ضد طرابزون سبور – 7.15 مساء
إسطنبول باشاك شهير ضد انطاليا سبور – 7.15 مساء
بشكتاش ضد سيفاس سبور – 9.45 مساء
هاتاي سبور ضد سامسون سبور – 9.45 مساء
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