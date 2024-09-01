‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم الأحد، منافسات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الملاعب والدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويرصد الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم التي يأتي على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام – 3.30 مساء - beIN Sports HD 1

تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي – 3.30 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي – 6 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد مونزا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

جنوى ضد هيلاس فيرونا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2

يوفنتوس ضد روما – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

أودينيزي ضد كومو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد أوجسبورج – 4.30 مساء

بايرن ميونخ ضد فرايبورج – 6.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس ضد لاس بالماس – 6 مساء - beIN Sports HD 3

أوساسونا ضد سيلتا فيجو – 6 مساء – beIN Sports HD 2

إشبيلية ضد جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 4

خيتافي ضد ريال سوسيداد – 8.15 مساء - beIN Sports HD 2

ريال مدريد ضد ريال بيتيس – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد لانس – 4 مساء

ستاد ريمس ضد رين – 6 مساء

أنجيه ضد نيس – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

لوهافر ضد أوكسير – 6 مساء

ليل ضد باريس سان جيرمان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

ايوبسبور ضد طرابزون سبور – 7.15 مساء

إسطنبول باشاك شهير ضد انطاليا سبور – 7.15 مساء

بشكتاش ضد سيفاس سبور – 9.45 مساء

هاتاي سبور ضد سامسون سبور – 9.45 مساء

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