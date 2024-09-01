هيمنة الهلال مستمرة.. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثانية

انتهت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الخميس الماضي، والتي شهدت العديد من المباريات، أبرزها مواجهة الاتحاد ضد التعاون، والهلال أمام ضمك السعودي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما فازعلى نظيره ضمك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

وكان قد حقق الهلال، أيضًا الفوز، على فريق الأخدود، بثلاثية دون رد، على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيزالرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الأولى.

فريق الهلا السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثانية

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثانية من الدوري السعودي كالتالي:-

الهلال - 6 نقاط. القادسية - 6 نقاط. الاتحاد - 6 نقاط. الاتفاق - 6 نقاط. النصر - 4 نقاط. الرياض - 4 نقاط. الوحدة - 4 نقاط. الأهلي - 3 نقاط. التعاون - 3 نقاط. الشباب - 3 نقاط. الخليج - 3 نقاط. الفتح - 3 نقاط. الرائد - نقطة واحدة. ضمك - بدون نقاط. العروبة - بدون نقاط. الخلود - بدون نقاط. الفيحاء- بدون نقاط. الأخدود- بدون نقاط.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يستمر تفوق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال في البطولة، بعدما سجل ثنائية في شباك فريق ضمك بالمباراة التي حسمها الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ألكسندر ميتروفيتش- الهلال - 4 أهداف. كريستيانو رونالدو- النصر- هدفين. أندرسون تاليسكا- النصر - هدفين. حسام عوار- الاتحاد - هدفين. موسى ديمبيلي- الاتفاق - هدفين. إبراهيم بايش- الرياض - هدفين. كريغ غودوين- الوحدة - هدفين. جوليان كينونيس- القادسية - هدفين. مراد محمد خضري- الوحدة - هدفين. روبرتو فيرمينو- الأهلي - هدف. أوديون إيغالو- الوحدة - هدف. حبيب ديالو- ضمك - هدف. فرنسوا كامانو- ضمك - هدف. كريم بنزيما- الاتحاد - هدف. مارسيلو بروزوفيتش- النصر - هدف.

وتم اختيارهدف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، كأفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

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