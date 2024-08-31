هدف كريم بنزيما الأفضل في الجولة الثانية من الدوري السعودي .. أعلن الحساب الرسمي لـ دوري روشن السعودي، عبرصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أفضل هدف في الجولة الثانية من البطولة، بعد الانتهاء منها يوم الخميس الماضي.

هدف كريم بنزيما الأفضل في الجولة الثانية من الدوري السعودي

وتم اختيارهدف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، كأفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

كعب كريم بنزيما 🧠🇫🇷



أجمل هدف في الجولة الثانية ⚽#دوري_روشن_السعودي | @ittihad pic.twitter.com/ils0nc7J1t — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2024

وكان فريق الاتحاد قد حقق فوزًا هامًا على فريق التعاون، بنتيجة 2-1، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وسجل المهاجم كريم بنزيما، هدف التعادل لفريق الاتحاد، في الدقيقة 70، بتمريرة من اللاعب مهند الشنقيطي، ليسدد بنزيما الكرة بالكعب من منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وقبل نهاية المباراة، احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بعد عرقلة موسى ديابي داخل منطقة الجزاء، ليسجلها الجزائري حسام عوار، لاعب خط وسط الاتحاد، داخل مرمى التعاون، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالتالي:-

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.



فيما ضم تشكيل التعاون كل من:-

حراسة المرمى: مايبسون.

خط الدفاع: فهد الجميعة- جيروتو- عون السلولي- متعب المفرج.

خط الوسط: سعد الناصر- اشرف المهديوين - فلافيو.

خط الهجوم: فيصل فجر- موسى بارو- جواو بيدرو.

وكان فريق الاتحاد فازعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، من جدول ترتب الدوري السعودي، بينما يحتل التعاون المركزالتاسع برصيد 3 نقاط.

إقرأ أيضًا:

فوت ميركاتو: اتحاد جدة يرغب في ضم مدافع وست هام يونايتد

شراحيلي يواصل برنامجه التأهيلي داخل الاتحاد السعودي

جونزاليس يمنح لاعبي القادسية السعودي راحة 4 أيام من التدريبات

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد سباعية برشلونة أمام بلد الوليد

نتائج جميع مباريات الجولة الثانية بـ الدوري السعودي