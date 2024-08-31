رفع فريق برشلونة رصيده، في ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، بعد فوزه الكبير على بلد الوليد، في المباراة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم.

وحقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على بلد الوليد، بسباعية نظيفة، في اللقاء المثير الذي أقيم على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

وجاءت سباعية برشلونة في شباك بلد الوليد عن طريق كل من، رافينيا دياز “هاتريك”، روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي، وداني أولمو.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة، متصدراً ترتيب الدوري الإسباني بهذا الموسم حتى الآن.

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد سباعية برشلونة أمام بلد الوليد

ويستعرض “الموجز”، في السطور الآتية، جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

1- برشلونة - 12 نقاط.

2- فياريال - 7 نقاط.

3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.

5- ريال مدريد - 5 نقاط.

6- ليجانيس - 5 نقاط.

7- جيرونا - 4 نقاط.

8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.

9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

10- ألافيس - 4 نقاط.

11- بلد الوليد - 4 نقاط.

12- أوساسونا - 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.

14- خيتافي - نقطتين.

15- ريال بيتيس - نقطتين.

16- لاس بالماس - نقطتين.

17- إشبيلية - نقطتين.

18- ريال مايوركا - نقطتين.

19- إسبانيول - نقطة واحدة.

20- فالنسيا - بدون نقاط.

برشلونة - الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 4 أهداف.

2. رافينها، برشلونة، 3 أهداف.

3 داني أولمو، برشلونة، هدفان.

4. ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، هدفان.

5. خوان كروز، ليجانيس، هدفان.

6. أرنوت جروينفيلد، فياريال، هدفان.

7. ساندرو راميريز، لاس بالماس، هدفان.

8. أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

9. ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.

10. أوسكار مينجويزا، سيتا فيجو، هدفان.

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