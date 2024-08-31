برشلونة يكتسح بلد الوليد بسباعية في الدوري الإسباني

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره بلد الوليد، بسباعية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بـ الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الجديد.

تواجه فريق برشلونة مع بلد الوليد، مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

وانتصر برشلونة على بلد الوليد بـ 7 أهداف دون رد، في الريمونتادا المثيرة التي استضافها ملعب "مونتجويك الأولمبي".

أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم

بدأ الفريق الكتالوني هذه المواجهة بانطلاقة قوية، حتى قص رافينيا دياز شريط التسجيل، بالهدف الأول في الدقيقة 20 من عمر هذا اللقاء.

وضاعف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نتيجة برشلونة بالهدف الثاني والعالمي في الدقيقة 24، قبل أن يحرز جول كوندي الثالث للكتالوني في الدقيقة 47.

لم يكتفي البرسا بهذه الثلاثية، فجاء بالهدف الرابع والخامس، عن طريق نجمه رافينيا دياز بالدقيقتين 64، 72.

وعزز داني أولمو نتيجة برشلونة بالهدف السادس في الدقيقة 82، ليختتم فيران توريس هذه المباراة بالهدف السابع لفريقه بالدقيقة 85.

برشلونة

وانتهت هذه المواجهة المثيرة بفوز فريق برشلونة على بلد الوليد بنتيجة 7-0، ليسجل البرسا انتصاره الرابع على التوالي في الليجا هذا الموسم 2024-2025، حيث أنه يطمح في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، لغريمه ريال مدريد.

ووفقاً لهذه النتيجة، يتربع برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يقع بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد

الجدير بالذكر، أن برشلونة دخل هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

وضمت دكة بدلاء برشلونة في هذا اللقاء كل من، إيناكي بينيا، أستراجالا، مارتن جيرارد، دومينجيز، ايريك جارسيا، هيكتور فورت، توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، فيران توريس.

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