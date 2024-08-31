قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني اليوم

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، القائمة التي تستعد لخوض المباراة ضد بلد الوليد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري، بعدما حقق الفوز في أول 3 جولات ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

ويسلط الموجز الضوء على قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد اليوم..

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي، هذا اللقاء المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجز.

في خط الوسط: بيدري - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - رافينها - باو فيكتور - لامين يامال.

قائمة برشلونة في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

أما بالنسبة لـ القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد، فهي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لـ منافسات الدوري الإسباني.

وتذاع أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 3.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة

1- برشلونة - 9 نقاط.

2- فياريال - 7 نقاط.

3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.

5- ريال مدريد - 5 نقاط.

6- ليجانيس - 5 نقاط.

7- جيرونا - 4 نقاط.

8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.

9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

10- ألافيس - 4 نقاط.

11- بلد الوليد - 4 نقاط.

12- أوساسونا - 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.

14- خيتافي - نقطتين.

15- ريال بيتيس - نقطتين.

16- لاس بالماس - نقطتين.

17- إشبيلية - نقطتين.

18- ريال مايوركا - نقطتين.

19- إسبانيول - نقطة واحدة.

20- فالنسيا - بدون نقاط.

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