وجه جديد يزين قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني الممتاز، والتي زينها وجه جديد في الملكي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، مساء يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويبحث الفريق الملكي عن الفوز من أجل تصحيح مساره في بطولة الدوري الإسباني بنسخته الجديدة، خاصة بعدما تعادل في مواجهتين أمام ريال مايوكا وضد لاس بلماس، وانتصر في أخرى أمام بلد الوليد، وذلك خلال مشواره في الليجا حتى الآن.

علماً بأن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ريال بيتيس في المرتبة الخامسة عشر بنقطتين فقط.

غيابات ريال مدريد امام ريال بيتيس

لكن، مازال ريال مدريد يعاني من غيابات مؤثرة، وذلك مع استمرار استبعاد من القائمة كل من، الإنجليزي جود بيلينجهام، و دافيد ألابا.

ريال مدريد - بيلينجهام

وجه جديد يزين قائمة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

على الرغم من ذلك، إلا أنه ظهر وجه جديد في قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، وهو المدافع الشاب جاكوبو رامون، الذي تم تصعيده هذا الموسم 2024-2025.

قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنتونيو روديجير، فيرلاند ميندي، جاكوبو رامون.

وسط الملعب: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، إبراهيم دياز.

اقرأ أيضا:

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل انطلاق الجولة الرابعة

كل ما يخص مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني 2024-2025