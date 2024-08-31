شراحيلي يواصل برنامجه التأهيلي داخل الاتحاد السعودي .. قرر الجهاز الطبي في نادي الاتحاد السعودي، مواصلة البرنامج التأهيلي للاعب أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من إجازة الأيام الخمسة التي منحها المدرب الفرنسي لوران بلان لجميع اللاعبين.

شراحيلي يواصل برنامجه التأهيلي داخل الاتحاد السعودي

وأكدت الصحيفة الرياضية السعودية، أن الجهاز الطبي سيجري اختبارات للاعب خلال الفترة المقبلة، لمعرفة مدى جاهزيته قبل البدء بالبرنامج اللياقي.

وكان شراحيلي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الفتح والاتحاد، وفاز الآخير بالمباراة بنتيجة كسبه 2ـ1، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن الموسم الماضي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

أحمد شراحيلي

وأشارت الصحيفة أن عوض الناشري، لاعب خط وسط فريق الاتحاد، يواصل أيضًا برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعب أثناء فترة التوقف الدولية الجارية.

وتعود التدريبات الجماعية للاعبي الاتحاد، يوم الأربعاء المقبل، تحضيرًا لمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

نتائج الاتحاد خلال الجولة الأولى والثانية من الدوري السعودي

وكان الاتحاد حقق فوزًا قاتلاً على مضيفه الخلود، في الوقت القاتل، الدقيقة 94، بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله، خلال منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وفاز فريق الاتحاد، خلال الجولة الثانية من الدوري السعودي، على فريق التعاون، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط.

وضم تشكيل الاتحاد أمام التعاون كل من:

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

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