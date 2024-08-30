عوار ينقذ اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

انتهت المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونظيره التعاون، بفوز الاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، خلال المباراة التي أقيمت في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الأول لصالح فريق التعاون، عن طريق المهاجم موسى بارو، في الدقيقة 58، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس مرمى الاتحاد.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، هدف التعادل، بتمريرة من مهند الشنقيطي، ليسدد بنزيما الكرة من منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وقبل نهاية المباراة، احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بعد عرقلة موسى ديابي داخل منطقة الجزاء، ليسجلها الجزائري حسام عوار، لاعب خط وسط الاتحاد، داخل مرمى التعاون، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

فريق الاتحاد

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالتالي:-

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

فيما ضم تشكيل التعاون كل من:-

حراسة المرمى: مايبسون.

خط الدفاع: فهد الجميعة- جيروتو- عون السلولي- متعب المفرج.

خط الوسط: سعد الناصر- اشرف المهديوين - فلافيو.

خط الهجوم: فيصل فجر- موسى بارو- جواو بيدرو.

وكان فريق الاتحاد فازعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق التعاون في المركز 9، برصيد 3 نقاط.

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