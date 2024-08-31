رسميًا .. إيفان توني ينتقل إلى أهلي جدة مقابل 40 مليون استرليني

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي إيقان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي السعودي يتعاقد مع مهاجم برينتفورد

وتعاقد الأهلي السعودي مع المهاجم، مع إيفان توني، لمدة 4 سنوات، وسيحصل برينتفورد على 40 مليون جنيه استرليني مقابل انتقال توني.

واتمت صفقة توني، عقب فشل صفقة انتقال فيكتورأوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، بقيمة 70 مليون يورو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والذي لم يتمكن من الانتقال إلى تشيلسي أيضًا.

وبات توني الصفقة الثانية لأهلي جدة، خلال الميركاتو الصيفي، بعد ضم البرازيلي ألكيساندر.

وكان توني غاب عن أول مباراتين في الدوري الإنجليزي، بسبب العروض المقدمة لضمه.

إيفان توني

أرقام توني مع برينتفورد

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادمًا من صفوف بيتربوره، عام 2020، شارك مع فريق برينتفورد، خلال 141 مباراة، سجل خلالهم 72 هدفًا، وصنع 23 آخرين.

مباريات أهلي جدة في الدوري السعودي للموسم الجديد

افتتح فريق الأهلي السعودي مشواره في الدوري هذا الموسم، بفوز هام على العروبة بهدفين دون رد، وتحقيق الثلاث نقاط، خلال منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

بينما خسر فريق الأهلي، من فريق الفتح، خلال الجولة الثانية، بنتيجة 0-1، على ملعب الفتح.

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الفتح كالتالي:-

حراسة المرمى: فيرلان ميندي.

خط الدفاع: ماجراشي، ديميرال، إيبانيز، الحوريجي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، الجويهي، جابرييل فييجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، دراسي.

ويأتي أهلي جدة، في المركز 12، من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط.

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