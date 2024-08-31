فتح باب القيد لأندية الدوري المصري الممتاز اليوم.. الشروط كاملة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد أمام أندية الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس الجاري، ليستمر حتى 25 أكتوبر المقبل.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 أمام الأندية المنافسة في الدوري المصري، بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي المنصرم رسميًا، والذي أسدل الستار على منافساته مساء أمس الجمعة بمواجهة بيراميدز ضد زد أف سي في نهائي كأس مصر.

مواعيد باب القيد للموسم الرياضي الجديد لـ الدوري المصري

يفتح باب القيد اليوم السبت من 31 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل لتسجيل اللاعبين القدامى.

ويتم تسجيل اللاعبين والصفقات الجديدة من 7 سبتمبر المقبل وحتى 25 أكتوبر الذي يليه.

اتحاد الكرة يحدد شروط صارمة لقيد اللاعبين لأندية الدوري المصري

ويستعرض الموجز شروط فترة القيد التي حددها اتحاد الكرة..

شروط الإعارة

(۱) لا يجوز للنادي إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم.

(۲) لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم.

(۳) لا يجوز اعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي.

(٤) لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي.

(٥) لا يجوز اعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة.

اللاعبون الأجانب

(1) يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول.

(2) يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الثاني.

(3) يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادي من أندية القسم الثالث.

(4) يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية.

(5) لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين اجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

(6) لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 3 لاعبين اجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثاني.

(7) لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد لاعب واحد أجنبي بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثالث.

8- لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات

9- يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2011 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك.

(۱۰) لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

الدوري المصري

الاجهزة الفنية والإدارية

يقوم النادي بتوثيق عقود الاجهزة الفنية والادارية بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى يتثنى لهم استخراج بطاقات دخول المباريات للموسم الجديد، على ان يكون رسم توثيق عقود الأجهزة الفنية هي نسبة %3% من القيمة السنوية للتعاقد.

بالإضافة الى ١٤ قيمة مضافة بالإضافة الى رسوم تنمية موارد الدولة لن يسمح للأجهزة الفنية التواجد بالملعب الا بعد الحصول على بطاقات دخول المباريات.

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادى آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين اثنين فقط في نفس القسم. على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني اثبات الطرف الناسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

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