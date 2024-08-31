"الموجز" يكشف تطورات صفقة محمد بن رمضان إلى الأهلي

أصبح محمد علي بن رمضان صفقة النادي الأهلي المنتظرة، حديث الجماهير الحمراء في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مع فتح باب القيد للأندية اليوم السبت.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري

وفي فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرم النادي الأهلي ثلاث صفقات نارية، لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، والمنافسة على الألقاب والبطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر خلال الموسم الرياضي المقبل.

وتعاقد الأهلي في أولى صفقاته مع يوسف أيمن اللاعب المصري الشاب قادمًا من الدوري القطري، ثم أبرم المارد الأحمر صفقتين ناريتين من منتخب المغرب، بعدما تعاقد مع يحيى عطية الله وأشرف داري على الترتيب.

وأصبح محمد علي بن رمضان هو صفقة الأهلي المنتظرة والمتوقع الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة حال إتمامها.

24 ساعة فاصلة في تعاقد الأهلي مع بن رمضان

وكشف مصدر مسؤول من النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ “الموجز”، أن الساعات المقبلة ستكون فاصلة في حسم صفقة محمد علي بن رمضان، خاصة بعد جلسة مجلس الإدارة الأخيرة مع لجنة التخطيط لبحث معوقات إتمام الصفقة حتى الآن.

وأكد المصدر أن مختلف الأمور في بنود التعاقد مع محمد علي بن رمضان وناديه فرينكفاروزى المجري والنادي الأهلي، تم الاتفاق عليها، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة حول الأمور المادية فقط.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة للموجز أن الصفقة اقتربت من 2 ونصف مليون يورو، وحال التوصل لاتفاق نهائي سيتم توقيع العقود رسميًا.

بن رمضان

بيرسي تاو يعرقل إتمام صفقة بن رمضان

وعن المعوقات الأخرى التي تواجه الأهلي في صفقة بن رمضان، أوضح المصدر أن التخلص من لاعب أجنبي في قائمة الفريق الحالية هي أبرز المعوقات.

ويسعى الأهلي في الفترة الحالية للتخلص من الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق، بالبحث عن عرض مناسب له في الدوريات الأخرى، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على قيمة عقده كاملًا للموافقة على فسخ التعاقد.

وكان أحمد القندوسي نجم الفريق حل أزمة الأهلي بعض الشيء، بعدما وافق على تجديد إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، لإتاحة الفريق للفريق لتسجيل لاعب أجنبي جديد.

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