القصة كاملة لأزمة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الأسبق بعد القبض عليه

أثار يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد إلقاء القبض عليه مساء الجمعة الماضي بسبب التهرب من جرائم قضائية صادر فيها أحكام ضده.

القبض على يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الأسبق

وألقت قوات الأمن القبض على يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة الماضي، تنفيذا لأحكام قضائية ضده تتعلق بديون والتزامات مالية.

وألقي القبض على يحيى الكومي، بعدما وردت إلى الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بتواجده في فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، في نطاق محافظة الجيزة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة الشيخ زايد تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده.

ويكشف الموجز الأحكام القضائية الصادرة ضد يحيى الكومي

الأحكام القضائية الصادرة ضد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الأسبق

ويواجه يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عدة أحكام قضائية، حيث أنه في نوفمبر عام 2016، تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ 7 أحكام قضائية صادرة ضده وصلت إلى أكثر من 15 عامًا سجنا، منها 6 أحكام جزئية، وحكم مستأنف، معظمها متعلقة بشيكات بدون رصيد.

وفي ديسمبر من عام 2016، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بحبس يحيى الكومى عاما، على ذمة القضية رقم 19440 لعام 2016، والمتورط بها بالاستيلاء على 2 مليون 454 ألف دولار أمريكى من بنك بلوم مصر.

يحيى الكومي - رئيس الإسماعيلي الأسبق

تطورات أزمة يحيى الكومي

وتم ترحيل يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق صباح اليوم السبت، من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن مدينة نصر.

يأتي ترحيل يحيى الكومي إلى نيابة مدينة نصر، لإجراء المعارضات على الأحكام الصادرة ضده، بعد صدور أحكام قضائية في 12 قضية ضده.

وكان يحيى الكومي تقدم بمعارضة أمس الجمعة عقب القبض عليه، بعد الأحكام الصادرة ضده.

يحيى الكومي مع الإسماعيلي

وتولى يحيى الكومي رئاسة النادي الإسماعيلي في فترتين، كانت الأولى في عام 2006، والتي انتهت في عام 2008، وجاء الفترة الأخرى في العام 2021 وانتهت في العام 2023.

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