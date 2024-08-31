قرار عاجل من نادي الزمالك يخص حارس مرماه محمد عواد

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم السبت، موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم رجال، من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكان يرتبط محمد عواد بعقد مع نادي الزمالك انتهى بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2023-2024، وهو ما وضع الزمالك في ورطة، خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع حارس مرمى جديد بسبب الأزمات المالية التي تلاحق القلعة البيضاء.

الموجز يكشف مستجدات عقد عواد مع الزمالك..

الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عواد 3 مواسم

وعلم الموجز من مصادره، أن نادي الزمالك نجح في تجديد التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم مقبلة.

ومن المقرر أن يستمر محمد عواد مع الزمالك وحتى نهاية موسم 2027 المقبل.

ووافق محمد عواد على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد الاستجابة لمطالب مجلس إدارة حسين لبيب، والتنازل عن بعض متطلباته.

محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك

الزمالك يقيد محمد عواد في قائمته الأولى

وقام مسؤولو نادي الزمالك بتسجيل محمد عواد حارس مرمى الفريق في قائمة الفريق للموسم الرياضي المقبل 2024-2025 صباح اليوم السبت.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 أمام الأندية المنافسة في الدوري المصري، بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي المنصرم رسميًا، والذي أسدل الستار على منافساته مساء أمس الجمعة بمواجهة بيراميدز ضد زد أف سي في نهائي كأس مصر.

مواعيد باب القيد للموسم الرياضي الجديد لـ الدوري المصري

يفتح باب القيد اليوم السبت من 31 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل لتسجيل اللاعبين القدامى.

ويتم تسجيل اللاعبين والصفقات الجديدة من 7 سبتمبر المقبل وحتى 25 أكتوبر الذي يليه.

الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري

ورحل عن نادي الزمالك رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الثنائي محمد أشرف روقا ويوسف أوباما، بينما استقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على استمرار أحمد سيد زيزو ضمن صفوف الفريق، بعد تمسك الأخير بالاستمرار في الزمالك ورفض العروض الاحترافية الخليجية التي حصل عليها.

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