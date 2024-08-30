انفراجة في الزمالك وحل أزمة إيقاف القيد رسميًا.. مستندات

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، عن حدوث انفراجة بشكل رسمي، حول حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها مؤخراً. حيث يواجه نادي الزمالك العديد من الأزمات، منذ فترة طويلة الأمد، خاصة على مستوى إيقاف القيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد أبلغ نادي الزمالك، بعقوبة إيقاف القيد، نظراً لعدم دفعه المستحقات المتأخرة لمساعدين فيريرا، بالإضافة إلى مستحقات لاعبه السابق الغاني بنجامين اتشيمبونج.

الزمالك يعلن إنهاء أزمة إيقاف القيد رسميًا

وزف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشرى سارة لجماهير الأبيض مساء اليوم، بشأن إنهاء أزمة إيقاف القيد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب عمرو أدهم: " تم تلقي اخطارات الفيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا الحمد لله".

مستند الزمالك

مستند الزمالك

وتعد هذه بمثابة انفراجة قوية في نادي الزمالك، الذي يسابق الزمن من أجل حسم عدة صفقات جديدة وقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الزمالك لضم صفقات جديدة، من أجل دعم وتعزيز صفوف فريقه، للمنافسة بقوة في جميع البطولات بالموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي

في السياق ذاته، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي بموسم 2024-2025.

ضرب الزمالك موعداً مع الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي، يوم 27 سبتمبر المقبل، على ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقياً قبل السوبر الإفريقي

وفي تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقيا، التقى الفريقين في 10 مباريات، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مباراة وحيدة، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مواجهات.

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