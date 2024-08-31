نتائج جميع مباريات الجولة الثانية بـ الدوري السعودي

انتهت منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم الجديد 2024-2025، والتي شهدت الفوز خلال 9 مباريات، وسجل خلال الجولة الثانية 24 هدفًا.

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

الفتح - أهلي جدة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الفوزعلى نظيره أهلي جدة، على استاد الفتح، بنتيجة 1-0، ليتجمد رصيد الأهلي عند الثلاث نقاط، بينما يحصد الفتح أول 3 نقاط في الموسم الحالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

النصر- الفيحاء

احتضن ستاد مدينة المجمعة الرياضية، مباراة النصر والفيحاء، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت المباراة بفوز النصر برباعية مقابل هدف، وكان كريستيانو رونالدو قد سجل للمرة الثانية على التوالي، في الدوري السعودي للموسم الجديد، حيث سجل خلال المباراة الأولى للنصر أمام الرائد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

النصر والفيحاء

القادسية - الرائد

انتهت مباراة الرائد ضد القادسية في الجولة الثانية من الدوري السعودي بفوز القادسية، بهدف نظيف، على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”.

وحقق فريق القادسية، الفوز للمرة الثانية على التالي، ويأتي في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الرائد المركز 13 برصيد نقطة وحيدة، من جدول ترتيب الدوري السعودي.

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الاتفاق - الإخدود

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على نظيره الإخدود، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الدمام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة بين الفريقي الاتفاق والإحدود، بنتيجة 1-0، ليحتل الاتفاق المركز 4، برصيد 6 نقاط،من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الاخدود في المركز الآخير، دون نقاط.

الهلال - الضمك

نجح فريق الهلال، تحقيق الفوز بثلاثية على نظيره الضمك، على ملعب فيصل بن فهد، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الزعيم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال، المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الضمك، في المركز 14، دون نقاط.

الوحدة - العروبة

شهد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، فوز فريق لوحدة، على نظيره العروبة، بهدفين مقابل هدف، خلال الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

الرياض - الخلود

حقق فريق الرياض، الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 3-1، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

الاتحاد - التعاون

انتهت المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونظيره التعاون، بفوز الاتحاد، بنتيجة 2-1على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

الشباب - الخليج

اختتم فريق الشباب، مباراته في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بفوزًا هامًا، على نظيره الخليج، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويحتل فريق الشباب، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد نادى الخليج في المركز 11 في الترتيب، برصيد ثلاث نقاط أيضًا.

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