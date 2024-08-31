جونزاليس يمنح لاعبي القادسية السعودي راحة 4 أيام من التدريبات

قرر الإسباني ميشيل جونزاليس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، منح لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام، بدءًا من الإثنين المقبل 2 سبتمبر2025.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، فرض تدريبات صباحية ومسائية على اللاعبين منذ الجمعة، على أن تستمر حتى نهاية يوم الأحد.

وأشارت الصحيفة، أن الفريق أجري تدريبًا صباحيًا، اليوم السبت، والذي اعتمد فيه جونزاليس على الجوانب اللياقية، والبدنية، وتقوية العضلات.

فريق القادسية

نتائج القادسية في الدوري السعودي للموسم للجديد 2024-2025

وافتتح فريق القادسية، بمباراته في الدوري السعودي بفوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، خلال منافسات الجولة الأولى.

وحقق الفوزعلى نظيره الرائد، بنتيجة 1-0، على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”، خلال منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وسجل تركي العمار، لاعب القادسية، هدف الفوز في شباك الرائد، بالدقيقة 79، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

ويأتي القادسية في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الرائد المركز 13، برصيد نقطة واحدة فقط.

جاء تشكيل القادسية أمام الرائد خلال الجولة الثانية كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: أبوالشامات- ناتشو- جهاد ذكري- لفاريز.

خط الوسط: إيكي- نيثان - علي هزازي- كينيونيوس.

خط الهجوم: عبد العزيزالعثمان- أوباميانغ.

بينما ضم تشكيل الرائد أمام القادسية كل من:

حراسة المرمى: مشاري سنيور

خط الدفاع: وعمر جونزاليس- مبارك الراجح- وحمد الجيزاني.

خط الوسط: محمد الدوسري- محمد فوزير- ماتيوس نورمان- خالد السبيعي.

خط الهجوم: نواف السهلي - صالح العمري- يحيي سنبل.

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