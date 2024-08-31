أطلق نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، حملة تحمل شعار «كلنا مع الأخضر»، لدعم المنتخب الأول، تزامنًا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الاتحاد السعودي يطلق حملة «كلنا مع الأخضر» لدعم المنتخب

وتعتبر حملة «كلنا مع الأخضر» هي واحدة من حملات مختلفة تستهدف تحفيز الجماهيرالسعودية، قبل أي استحقاق للأخضر داخل أو خارج بلاده.

وتشارك في الحملة الأندية السعودية من مختلف الدرجات، وعلى رأسها الدوري السعودي للمحترفين، ثم «يلو»، والثانية، وما بعدها.

ويخوض المنتخب السعودي ، المباراة أمام المنتخب الإندونيسي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعّة»، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية.

وتحل الصقور ضيفًا على المنتخب الصيني، في يوم الثلاثاء 10 سبتمب، الساعة الثالثة مساءً.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

المنتخب السعودي

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 – الدور الثاني

يأتي المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن قارة آسيا، برفقة كل من الأردن، طاجيكستان وباكستان..

الأردن: 13 نقطة. السعودية: 13 نقطة. طاجيكستان: 8 نقاط. باكستان: بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 على قنوات SSC وقنوات الكأس.

نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

تقسم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول يشارك به 20 منتخبًا، وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، وكان في شهر أكتوبر 2023، وتأهل الفائز إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني يشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، يتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وتكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم إجراء قرعة في عام 2024 يتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.

وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

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