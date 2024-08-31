"الموجز" يكشف عن التفاصيل المالية لـ صفقة الأهلي والساعي

كشف مصدر موثوق لـ "الموجز" عن التفاصيل المالية لـ صفقة الأهلي المرتقبة، بضم عمر الساعي نجم فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أثارت صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية لموسم 2024-2025، الجدل كثيراً على الساحة الكروية، كما هو الأمر في كل ميركاتو.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

ونجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وضم الأهلي في الصيف الحالي كل من، المدافع يوسف أيمن نجم الدحيل القطري السابق، والمغربي يحيي عطية الله قادماً من نادي سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والتعاقد مع أشراف داري لمدة 4 سنوات.

ويستكمل الأهلي مشواره في دعم وتعزيز صفوفه بصفقات جديد، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على جميع بطولات الموسم القادم.

الأهلي ينجح في حسم صفقة الساعي

وكان التقارير قد أفادت بأن الأهلي يسعى للتعاقد مع عمر الساعي، مهاجم الإسماعيلي، من أجل دعم خط هجوم الجديد في الفترة المقبلة.

وذكر "الموجز" من قبل، أن الأهلي نجح في الحصول على توقيع الساعي، ولم يتبقى سوى موافقة إدارة الإسماعيلي.

وأكد مصدر لنا اليوم، بأن الأهلي نجح في حسم صفقة الساعي، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

عمر الساعي

التفاصيل المالية لـ صفقة الأهلي والساعي

وأوضح لـ "الموجز"، بأن الاتفاق المبدئي في صفقة الأهلي والساعي، هو ضم اللاعب مقابل 50 مليون جنيه، بجانب إعارة عدة لاعبين إلى الإسماعيلي، لكن لم يفصح عن أسمائهم بعد.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الصفقة رسميًا، خلال الساعات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الساعي صاحب الـ 21 عامًا، خاض 31 مباراة، مع الإسماعيلي بالموسم الماضي، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى.

وتوج الأهلي بمعظم البطولات التي نافس بها الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وأبرزهم، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، الدوري المصري، وبرونزية كأس العالم للأندية.

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