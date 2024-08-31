موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

تحدد موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهذا الموسم 2024-2025، وينتظرها عشاق المارد الأحمر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد في رحلة الدفاع عن اللقب.

ونجح فريق الأهلي، في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

الأهلي في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بالموسم الحالي، بمواجهة فريق جورماهيا الكيني، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 .

علماً بأن فريق جورماهيا الكيني، اصطدم مع الأهلي في دور الـ 32 من دوري الأبطال بنسخته الجديدة، بعد تغلبه على المريخ جوبا الجنوب سوداني، في الدور التمهيدي.

وكان فريق جورماهيا الكيني، قد انتصر على المريخ جوبا الجنوب السوداني، بنتيجة 5-1 مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول من هذا الموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

وأعلن فريق جورماهيا، مساء اليوم السبت، عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد على أن مباراته أمام النادي الأهلي، ستقام يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، ومن المقرر انطلاقها في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وستكون مباراة الإياب، بين الأهلي وجورماهيا، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر، والتي ستقام في القاهرة.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

وينتظر فريق الأهلي مباراة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، وذلك في بطولة السوبر الإفريقي بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 27 سبتمبر 2024.

الجدير بالذكر، أن الأهلي حجز مقعداً في بطولة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، أما الزمالك فيشارك في نفس البطولة باعتباره حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية.

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