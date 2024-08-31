تصفيات المونديال.. السهلاوي يتصدر هدافي المنتخب السعودي

يتصدر محمد السهلاوي، المهاجم الدولي السابق، قائمة هدافي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المونديالية عبرالتاريخ، برصيد 17 هدفًا، بينها أربعة أهداف من ركلة جزاء.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي، الخميس المقبل5 سبتمر، في الساعة التاسعة مساءً، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحل الصقور ضيفًا على المنتخب الصيني، في يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، الساعة الثالثة مساءً، على ملعب داليان سويوان.

قائمة هدافي المنتخب السعودي

يأتي سامي الجابر عقب السهلاوي، بقائمة «توب 10» في هدافي الأخضر، برصيد 16، بينها ضربتا جزاء، ويليه طلال المشعل بـ 14، ثم عبيد الدوسري بـ 13، وخالد مسعد، وصالح الشهري، بـ 11 هدفًا لكل منهما.

ويحتل سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، المرتبة السابعة بـ 10 أهداف، ويليه إبراهيم السويد، وفهد المولد، وماجد عبد الله بثمانية أهداف لكل منهم.

محمد السهلاوي: 17 هدفًا سامي الجابر: 16 هدفًا. طلال المشعل: 14 هدفًا. عبيد الدوسري: 13 هدفًا. خالد مسعد: 11 هدفًا. صالح الشهري: 11 هدفًا. سالم الدوسري: 10 أهداف.

محمد السهلاوي

ويجري المنتخب السعودي معسكرًا حاليًا في جدة على المعلب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما تغادر بعثة الأخضر في السادس من سبتمبر المقبل للصين، عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 – الدور الثاني

يأتي المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن قارة آسيا، برفقة كل من الأردن، طاجيكستان وباكستان..

الأردن: 13 نقطة. السعودية: 13 نقطة. طاجيكستان: 8 نقاط. باكستان: بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 على قنوات SSC وقنوات الكأس.

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