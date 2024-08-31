يترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني الممتاز وترغب في معرفة القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تحضيراته لمواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

يدخل فريق ريال مدريد مباراة ريال بيتيس، باحثاً عن الفوز من أجل تعويض النتائج الغير مرضية في مشواره هذا الموسم بالليجا حتى الآن.

وقص ريال مدريد شريط منافساته في الدوري الإسباني بالتعادل الإيجابي أمام ريال مايوركا، ثم انتصر على بلد الوليد بثلاثية، وعاد للتعادل مرة أخرة أمام لاس بلماس في الجولة الثالثة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه ريال بيتيس، مساء يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والدوحة.

ويخوض الفريق الملكي هذا اللقاء، وهو في المركز الخامس بـ جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 5 نقاط، بينما يلعب ريال بيتيس هذا اللقاء، وهو في المرتبة الخامسة عشر بنقطتين فقط.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام ريال بيتيس كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

تعتبر شبكة “بي إن سبورت” القطرية، هي القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس تحديداً عبر قناة beIN Sports 3، بصوت المعلق الرياضي سعيد الكعبي، أو من خلال البث المباشر عبر تطبيق TOD.

اقرأ أيضا:

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد سباعية برشلونة أمام بلد الوليد

برشلونة يكتسح بلد الوليد بسباعية في الدوري الإسباني