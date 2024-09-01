جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-9-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، في مختلف الدوريات والبطولات بالعالم، وتبحث عن القنوات الناقلة لها.

وتشهد مباريات اليوم، على صدامات نارية، أبرزهم، مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وقمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم

وينشر لكم “الموجز”، خلال السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

- تشيلسي ضد كريستال بالاس / الأحد / الثالثة والنصف عصراً.

- نيوكاسل يونايند ضد توتنهام هوتسبير / 3:30 عصراً.

- ليفربول ضد مانشستر يونايتد / السادسة مساء .

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

- لاس بلماس ضد ديبورتيفو ألافيس / 6:00 مساء.

- سيلتا فيجو ضد أوساسونا / السادسة مساء.

- جيرونا ضد إشبيلية / الثامنة مساء.

- خيتافي ضد ريال سويسداد / 8:15 مساء.

- ريال مدريد ضد ريال بيتيس / العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

- مونزا ضد فيورنتينا / السابعة والنصف مساء.

- هيلاس فيرونا ضد جنوي / 7:30 مساء.

- يوفنتوس ضد روما / العاشرة إلا ربع مساء.

- كومو ضد أودينيزي / 9:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

- هايدينهايم ضد أوجسبورج / الرابعة والنصف مساء.

- بايرن ميونخ ضد فرايبورج / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- موناكو ضد لينس / الرابعة عصراً.

- أوكسير ضد لو هافر / السادسة مساء.

- ستاد رين ضد ستاد ريمس / 6:00 مساء.

- نيس ضد آنجيه / السادسة مساء.

- باريس سان جيرمان ضد ليل الفرنسي / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- قوافل قفصة ضد JS Omrane / السادسة والنصف مساء.

- الترجي الجرجيسي ضد الملعب التونسي / 6:30 مساء.

- الصفاقصي ضد مستقبل قابس / السادسة والنصف مساء.

- الاتحاد المنستيري ضد البنزرتي / 6:30 مساء.

مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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