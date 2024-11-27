محمد صلاح ضد مبابي.. تشكيل ريال مدريد لمباراة ليفربول في دوري الأبطال

محمد صلاح ضد مبابي.. كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل الملكي الذي يخوض به مباراة ليفربول في قمة دوري أبطال أوروبا.

تبقى القليل على انطلاق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول المرتقبة بينهما في قمة الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وليفربول، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب آنفيلد.

محمد صلاح ضد مبابي

وتحمل مباراة ريال مدريد وليفربول، مواجهة خاصة بين أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي، من بينهم محمد صلاح ضد مبابي وبيلينجهام، علماً بأن الملكي فقد خدمات فينيسيوس جونيور في هذا اللقاء بداعي الإصابة.

وقرر أنشيلوتي أن يدفع ببراهيم دياز بدلا من فينيسيوس في تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول اليوم والذي جاء على النحو التالي..

محمد صلاح ضد مبابي في مباراة ريال مدريد وليفربول

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول اليوم

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أردا جولر، جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي.

بدلاء ريال مدريد في مباراة ليفربول اليوم

على مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين، فران جونزاليس، إندريك، لوكاس فاسكيز، فاييخو، داني سيبايوس، فران جارسيا، جونزالو.

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد في دوري الأبطال

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في قمة دوري أبطال أوروبا اليوم، سيكون من خلال شاشة beIN Sports 1، بتعليق علي سعيد الكعبي.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يقع ريال مدريد في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

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