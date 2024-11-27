ليفربول يتقدم ضد ريال مدريد بهدف ماك اليستير بعد 60 دقيقة

بعد مرور 60 دقيقة من مباراة ليفربول ضد ريال مدريد ، يتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه ماك اليستير في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق الفوز لتحسين موقفه بجدول ترتيب البطولة حيث يحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 6 نقاط، بينما يسعي فريق ليفربول عن مواصلة انتصاراته و تحقيق فوزه الخامس علي التوالي في البطولة.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

صافرة بداية مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر2024، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد

القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد بالجولة الخامسة ويأتي كالأتي..

1- إنتر ميلان -13

2- برشلونة - 12

3- ليفربول - 12

4-أتالانتا -11

5- ليفركوزن -10

6- موناكو -10

7- أرسنال - 10

8- سبورتينج لشبونة - 10

9- بريست -10

10- دورتموند -9

11- البايرن -9

12- أستون فيلا -9

13- أتلتيكو مدريد -9

14- ميلان - 9

15- مان سيتي - 8

16- يوفنتوس -7

17- ليل -7

18-سيلتك - 7

19- دينامو زغرب - 7

20- فيينورد - 7

21- ريال مدريد - 6

22- بنفيكا -6

23- كلوب بروج - 6

24- بي اس في - 5

25-شتوتجارت - 4

26- بي اس جي - 4

27- شاختار- 4

28- سبارتا براغ -4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

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