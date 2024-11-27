بـطولة الكونفدرالية| الزمالك يتقدم على بلاك بولز بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبلاك بولز، بتقدم الأبيض بهدف دون رد خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

نجح أحمد عبد الرحيم، في تسجيل هدف التقدم لصالح فريق الزمالك، في الدقيقة 45، من ركلة حرة بعرضية من عبد الله السعيد إلى داخل منطقة الجزاء، ابعدها دفاع بلاك بولز بشكل خاطيء، لتصل الكرة إلى إيشو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت منتصف المرمى.

وشهدت الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، تمريرة من أحمد مصطفى زيزو، للاعب مصطفى شلبى وضعته أمام مرمى بلاك بولز، إلا أن الأخير سددها بقوة وتصدى لها حارس بطل موزمبيق.

وفى الدقيقة 39، سدد أحمد مصطفى زيزو كرة قوية، ابعدها حارس بلاك بولز الموزمبيقي عن مرماه.

مباراة الزمالك وبلاك بولز

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز في بطولة الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

غيابات الزمالك لمباراة بلاك بولز

أحمد حمدى.

شيكابالا.

ناصر ماهر.

محمد شحاتة.

محمد السيد.

محمد عبد الشافى بسبب الإصابة.

ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

وتشهد بطولة الكونفدرالية 2025، مشاركة 6 فرق عربية، تسعى جميعها لحصد اللقب، ويمتلك 4 منها تاريخًا في التتويج بالبطولة، أبرزها الصفاقسي التونسي، صاحب الرقم القياسي بثلاثة ألقاب، والزمالك ونهضة بركان المغربي، اللذان حققا اللقب مرتين.

ويعد الزمالك، هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدًا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

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