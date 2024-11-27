دوري أبطال أوروبا| ليلة الأهداف تسيطر على لقاء مانشستر سيتي وفينورد بالتعادل

انتهت مباراة مانشستر سيتي وفينورد، بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وفينورد في دوري أبطال أووبا

سجل إيرلينج هالاند، الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي، خلال تصويبة من ركلة الجزاء،في الدقيقة 41، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق السماوي، بعد عرقلة إيرلينج هالاند من كوينتن تمبر.

وفي الدقيقة 49، جاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

نجح إيرلينج هالاند، في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريق مانشستر سيتي، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء.

إيرلينج هالاند - لاعب مانشستر سيتي

وفي الدقيقة 79، جاء الهدف الأول لصالح فينورد عن طريق أنيس حاج موسى، خلال خطأ من جفارديول في التمرير ليقطعها موسى مهاجم فينورد ويرواغ حارس المرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

سجل سانتياجو خيمينيز، الهدف الثاني لفينورد، في الدقيقة 82، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فينورد على رأس أنيس حاج موسى ليسدد كرة ترتطم بالقائم الأيسر وترتد إلى سانتياجو خيمينيز الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وتمكن ديفيد هانكو، من تسجيل الهدف الثالث والتعادل لفريق لفينورد، في الدقيقة 88، خلال تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق إيجور بايكساو على رأس هانكو الذي سدد الكرة داخل الشباك.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فينورد في دوري أبطال أووبا

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس- أكانجي- آكي- جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا- جوندوجان- نونيس.

خط الهجوم: فودين- هالاند- جريليش.

نتائج مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية

تلقى مانشستر سيتي، خمس هزائم على التوالي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي، بنتيجة 4-0، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 5 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي خمس مباريات متتالية في كل المسابقات منذ أبريل 2006.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:-

إنتر - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) ليفربول - (المباريات: 4 - الأهداف: 10 - النقاط: 12) أتالانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 4 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) دورتموند - (المباريات: 4 - الأهداف: 13 - النقاط: 9) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) أستون فيلا - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) ليل - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 7) سيلتيك - (المباريات: 4 - الأهداف: 9 - النقاط: 7) دينامو كييف - (المباريات: 4 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) فينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 4 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) بنفيكا - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 6) كلوب بروج - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 6) بي إس في - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 5) شتوتغارت - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) جيرونا - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 4 - الأهداف: 0 - النقاط: 1) ستورم غراز - (المباريات: 4 - الأهداف: 1 - النقاط: 0) لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) النجم الأحمر - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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