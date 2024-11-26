دوري أبطال إفريقيا| بيراميدز يكتسح ساجرادا ويبدأ مشواره بانطلاقة مدوية

حقق نادي بيراميدز، انتصارًا كبيرًا على فريق ساجرادا الأنجولي بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة بيراميدز وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

الهدف الأول لـ بيراميدز.. جاء هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة 18، عن طريق إبراهيم عادل، بعدما لعبت ركلة ركنية لعبت قصيرة ومن ثم كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق محمد الشيبي ليسدد إبراهيم عادل رأسية رائعة داخل مرمى ساجرادا.

مباراة بيراميدز وساجرادا

الهدف الثاني لـ بيراميدز.. وفي الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، سجل محمد حمدي، الهدف الثاني لصالح بيراميدز، وجاء الهدف بعد تمريرة من إبراهيم عادل إلى محمد حمدي الذي سدد الكرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الهدف الثالث لـ بيراميدز.. وفي الدقيقة 73، أحرز إبراهيم عادل الهدف الثاني له والثالث لبيراميدز، خلال تمريرة من مهند لاشين إلى إبراهيم عادل الذي سدد كرة رائعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الهدف الرابع لـ بيراميدز.. وسجل فيستون مايلي، الهدف الرابع لبيراميدز، في الدقيقة 78، بعد تمرير رائعة من إبراهيم عادل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى مايلي ليسدد كرة في المرمى الخالي.

الهدف الخامس لـ بيراميدز.. واختتم فريق بيراميدز أهدافه، عن طريق أحمد عاطف، الذي سجل الهدف الخامس لفريقه، بعد هجوم مرتد عن طريق رمضان صبحي الذي انطلق بالكرة ومن ثم مررها إلى أحمد عاطف الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الهدف الأول لفريق ساجرادا.. الدقيقة 90 + 2، شهدت هدف أول لصالح ساجرادا عن طريق كاتشي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

قائمة بيراميدز في مواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وغاب عن القائمة، أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، وصديق إيجولا لعدم القيد الإفريقي.

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