موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 26-11-2024

ستنطلق اليوم الثلاثاء 26-11-2024، مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025، بمشاركة 16 ناديًا مقسمين على 4 مجموعات.

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، النادي الأهلي حامل لقب النسخة الماضية، والأكثر تتويجًا بالأميرة السمراء برصيد 12 بطولة، ويطمح في حصد الثالثة على التوالي وتحقيق رقم قياسي.

بيراميدز يمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي

ويظهر أيضًا نادي بيراميدز في البطولة ممثلًا عن مصر كوصيف الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، بعدما شهدت النسخة الماضية حضوره لأول مرة وودع من دور المجموعات في المجموعة التي صعد منها صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

ويوضح الموجز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أفريقيا والقنوات التي ستقوم بنقلها

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز التنزاني ضد الهلال السوداني – في تمام الساعة 3 عصرا - على قناة beIN Sports HD 5

مازيمبي الكونغولي ضد مولودية الجزائر الجزائري – في تمام الساعة 3 عصرا

بيراميدز ضد ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي – الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 5

بيراميدز - دوري أبطال أفريقيا

صن داونز الجنوب أفريقي ضد مانيما انيون الكونغولي – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 6

الأهلي ضد إستاد أبيدجان الإيفواري – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

الترجي الرياضي التونسي ضد دجوليبا المالي – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 1

شباب بلوزداد الجزائري ضد اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 2

الرجاء الرياضي المغربي ضد الجيش الملكي المغربي – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 16 يناير المقبل.

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