القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

ستقوم عدة قنوات بنقل مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجاري 2024-2025.

الأهلي ورحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي

وستكون مباراة الأهلي اليوم ضد استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار، بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها في آخر نسختين.

ويكشف الموجز القنوات التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي اليوم ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي اليوم الثلاثاء ضد استاد أبيدجان الإيفواري، على قناة “بي إن سبورتس إتش دي 2” المشفرة، والتي تقوم بنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا في مصر وشمال أفريقيا والدول العربية،

وسيتولى علي محمد علي التعليق على أحداث المباراة اليوم

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره استاد أبيدجان الإيفواري، إلى الحكم الجابوني تانجي مبيامي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وستنقل مباراة الأهلي أيضًا عبر قناة أون تايم التردد الأرضي، بعد حصولها على حقوق بث مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية التي تقام داخل البلاد، ويمكن استقبالها بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية الإيفوارية قبل صدام أبيدجان

وقبل مواجهة استاد أبيدجان اليوم، التقي النادي الأهلي مع الأندية الإيفوارية في 20 لقاء من قبل، وتمكن من تحقيق 10 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو الأهلي 24 هدفًا، بينما تلقت شباكه بـ 18 هدفا.

وكان استاد أبيدجان هو ضحية الأهلي المفضلة من بين الأندية الإيفوارية الأخرى، حيث تلقي الهزيمة في 5 مباريات من 10 لقاءات، كما أنه أكثر الاندية الإيفوارية تحقيقًا للفوز على الأهلي برصيد 3 لقاءات.

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